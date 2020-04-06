В понедельник утром в селе Ратное Волынской области разбились насмерть двое полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Фото: dbr.gov.ua

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего BMW съехала на обочину и врезалась в дерево. Сотрудник полиции, находившийся за рулем, и один из его пассажиров умерли от полученных травм на месте происшествия. Сидевший на заднем сиденье лейтенант полиции доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП будут расследовать в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения.

На сайте полиции Волынской области указаны имена погибших.

Это капрал полиции, полицейский сектора реагирования патрульной полиции Станислав Выховский и рядовой полиции, курсант второго курса Львовского государственного университета внутренних дел Артем Глущук.

Станислав Выховский

Артем Глущук

Напомним, что это уже четвертая тяжелая авария за последние два дня с участием сотрудников правоохранительных органов.

5 апреля в поселке Марковка Луганской области ДТП со смертельным исходом совершил пограничник, в Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате чего в больницу попали пять человек, в том числе оба патрульных, а в Жовковском районе Львовской области разбились на мотоцикле двое сотрудников полиции.