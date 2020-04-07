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В Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штраф

Его пользователи обязаны высылать свои фото с геолокацией. 

В Украине запустили мобильное приложение для контроля самоизоляции и обсервации, его неиспользование повлечет штраф

В Украине запустили мобильное приложение для контроля за соблюдением самоизоляции и обсервации. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима и повлечет штрафы, сообщил в эфире "Украина 24" вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, цитирует его "Интерфакс-Украина".

"В течение дня на протяжении 14 дней человеку будет приходить до 10 push-сообщений. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения по сути будет нарушением режима карантина, то уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - заявил он.

Федоров сообщил, что сейчас есть три целевых аудитории приложения: те, кто вернулись из других стран и подлежат обсервации, те, кто заболел и лечится дома, и те, у кого подозревается коронавирус.

На сайте Минцифры сообщается, что в приложении "Дия" также будет доступен сервис push-сообщений, которые будут предоставлять актуальную информацию о текущем состоянии дел по противодействию коронавирусу в Украине. 

Украинцы смогут получать уведомления об актуальных решениях правительства, о вводимых ограничивающих мероприятиях и условиях карантина, а также практические рекомендации относительно того, как обезопасить себя и своих близких от заражения.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 года разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и или обсервации лицам, которые должны соблюдать эти меры.

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