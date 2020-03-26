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Минцифры готовит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина

Программа будет проверять геолокацию в случайный период времени.

Минцифры готовит мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина
Фото: delfi.lt

Министерство цифровой информации на следующей неделе планирует запустить мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

"Сразу успокою - никакого «большого брату» или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных путем снятия в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", - написал Федоров в фейсбуке.

Это приложение, заявил министр, также позволит заказывать продукты и лекарства онлайн, сообщать о состоянии здоровья.

"Следующим шагом станет внедрение в "Дії" возможности мониторинга возможного контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и т.п. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем ее предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежения) и прочего", - написал министр.

Напомним, что 24 марта из киевской больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус. Она успела доехать до Ивано-Франковской области, прежде чем ее нашли и задержали.

На следующий день после этого Кабмин разрешил принудительную госпитализацию людей с симптомами COVID-19 и контактных лиц.

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