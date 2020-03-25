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Правительство одобрило усиление ограничительных мер для борьбы с коронавирусом

Пациентов с диагнозом или подозрением на COVID-19 будут госпитализировать принудительно. 

Правительство одобрило усиление ограничительных мер для борьбы с коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров усилил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Усиление было инициировано главой Минздрава Ильей Емцем, говорится на странице министерства в Facebook. 

Постановление предусматривает, что учреждения здравоохранения будут иметь право на осуществление:

  • обязательного медицинского осмотра лиц, которые имеют симптомы COVID-19 или контактировали с теми, у кого был поставлен этот диагноз, даже если граждане отказываются от обследования в добровольном порядке;
  • обязательной госпитализации таких лиц;
  • назначения карантина пациентам с коронавирусной болезнью и тем, кто уклоняется от добровольного лечения.

"Кроме того, Минздрав должен разработать и утвердить порядки обязательной госпитализации лиц с диагнозом или подозрением коронавирусной болезни и тех, кто уклоняется от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым установлен диагноз или подозрение COVID-19 и их контактных лиц", - добавили в Минздраве. 

Национальная полиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на территории больниц, где проводят обследования, госпитализацию и карантин. 

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней. Он буде действовать до 24 апреля. 

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