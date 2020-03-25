В Тернополе подтвердили первый случай COVID-19

Заболевший - мужчина 1965 г.р., который недавно побывал в Австрии.

В Тернополе лабораторно подтвержден первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает оперативный штаб городского совета в фейсбуке.

Заболевший - местный житель, мужчина 1965 г.р. Недавно он побывал в Австрии.

Отмечается, что он получает необходимую медицинскую помощь, также обследуются лица, которые с ним контактировали.

По состоянию на утро 25 марта в Тернопольской области подтверждены шесть случаев заболевания COVID-19 - ранее были зафиксированы четыре случая у жителей Монастырисского района и один - у жителя города Залищики.

Напомним, 19 марта в Украине зарегистрировали третью смерть от коронавируса. В Ивано-Франковске скончалась 56-летняя женщина, которая не выезжала за границу. Ранее, 16 марта, в Черновцах умерла 33-летняя женщина с COVID-19, хотя врачи считают, что смерть была связана не с этой болезнью.

13 марта в Радомышле от коронавируса скончалась 71-летняя женщина, недавно вернувшаяся из Польши.

24 марта сообщалось, что в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из Египта и был доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.