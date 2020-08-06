Спалах коронавірусу стався в апараті Івано-Франківської облради

У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах захворювання COVID-19.

Про це повідомив голова облради Олександр Сич.

"Друзі! Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність носить публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей", - написав він у фейсбуці.

Кількість захворілих колег Олександр Сич не вказав. У коментарях до допису він розповів, що тести зробили майже всім з приводу конкретного випадку захворювання. "Є люди, які відчували деякі дисфункції в організмі й не знали, що вже підхопили вірус. А є такі, що вже деякий час переносять хворобу безсимптомно", - додав голова облради.

Олександр Сич повідомив, що обласна рада надалі буде працювати у штатному режимі. Однак він просить максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.

Кількома днями раніше керівник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко повідомила, що в Івано-Франківську заповнені лікарні, місць у реанімації немає.

Останнім часом Івано-Франківська область перебуває в лідерах по захворюваності на коронавірус. Загалом з початку пандемії на Прикарпатті зареєстровано понад 5 тис. випадків COVID-19, понад 1900 одужали, 148 - померли.

За останню добу в області виявили 127 нових випадків коронавірусу. Троє пацієнтів з COVID-19 померли, 74 вдалося побороти недугу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що коронавірус виявили у двох заступників глави Київської обласної адміністрації. Одного хворого заступника КОДА госпіталізували, другий перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції. Стан обох стабільний.