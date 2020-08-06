COVID-19 у регіонах: «Ситуація стабільна, але готуємось до ускладнень»

В Україні кількість хворих на коронавірус не меншає: позначка подеколи сягає тисячі інфікованих за добу. Серед причин називають ігнорування карантинних норм, збільшення кількості тестувань і подорожі за кордон. Як лікарі в регіонах справляються з напливом хворих, чи готові до можливого збільшення навантаження та як їм у цьому допомагають благодійники — у нашому матеріалі.

Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Рівень захворюваності в західних областях суттєво вищий, ніж по решті України, не враховуючи Київ. За словами експертів, є багато причин, які пояснюють таку тенденцію.

«Західні області — це буферна зона, адже у більшості сімей є люди, які працюють у Польщі, Чехії, Італії. Всі ці люди повернулися та привезли з собою вірус. Плюс Львівська область — це такий хаб, більшість із заробітчан спочатку приїжджали до Львова, зупинялися там на деякий час і поширювали інфекцію. Це тільки одна з причин, є ще інші: соціальні особливості, люди релігійні, закриття церков неможливе, багато спалахів було саме серед релігійних громад, священиків багато хворіло, це особливості краю, їх теж потрібно враховувати», — пояснює Юрій Жигарєв, лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук.



Львів

Протягом липня Львівська область виходила на перше місце за кількістю смертей від ускладнень коронавірусу серед регіонів України. Щоденно протягом останнього тижня в регіоні інфікувалися близько 150 людей. Загалом від початку пандемії у Львівській області лабораторним методом підтверджено 8229 випадків захворювання, при цьому кількість людей, що одужали — 1709.

Фото: facebook/Nataliya Pavliv 8-а міська клінічна лікарня м.Львова

За словами медиків, львівські лікарні щодня госпіталізують десятки пацієнтів із коронавірусом. Так, директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповідає, що минулої доби до них звернулися 23 людини з клінічним перебігом коронавірусної хвороби, яким був необхідний стаціонар.

«На ранок сьогоднішнього дня у лікарні перебувають 190 хворих. 160 — із підтвердженим діагнозом, 30 — із підозрою на COVID-19. У переважній більшості клінічна форма є важкою. У відділенні інтенсивної терапії перебувають 7 хворих, 4 з них підключені до апарату штучної вентиляції легень. Їхній стан є надзвичайно важким і наближається до критичного», — розповідає Федоренко.

На сьогодні персонал лікарні у повному обсязі забезпечений професійним захистом, але ще кілька місяців тому ситуація була інакшою. Медики розповідають, що коли почалася пандемія, не вистачало навіть найнеобхіднішого.

Незахищені медики — велика загроза у боротьбі з коронавірусом. Як показує світова практика, недбале ставлення лікарів до своєї безпеки зумовлює їхнє зараження. Як наслідок — ті, хто мали рятувати, самі потребують медичної допомоги та не мають можливості боротися з вірусом.

Керівництво лікарні звернулося до МОЗу та волонтерських організацій, і вже скоро персонал мав набір для приймання пацієнтів: гумові рукавички, респіратори, ізоляційні халати та комбінезони.

«Коли почався карантин, ми у фонді зрозуміли, що не можемо лишатись осторонь. Ми з'ясували, де та чого не вистачає, обдзвонили сотню підрядників, спакували десятки коробок із засобами індивідуального захисту і направили до лікарень Києва та регіонів. Лікарі говорили, що потрібно все, тому що немає взагалі ніякого резерву. Було незрозуміло, привезе держава щось чи ні. І ми вирішили не чекати, а допомагати одразу», — згадує керівниця міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Фонд передав 500 респіраторів, 1200 хірургічних рукавиць і 500 захисних костюмів Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та 8-й міській клінічній лікарні Львова.

«У нас найнижчий показник захворюваності серед персоналу, практично нема звільнень. Прийшла молодь, яка хоче працювати не зважаючи на небезпеку. Втім, ми не розслабляємося. Попри відносне зниження загальної кількості хворих у порівнянні зі, скажімо, травнем, цей показник залишається досить високим», — розповідає Сергій Федоренко.

На початок березня в інфекційній лікарні було 5 апаратів штучної вентиляції легень: 3 апарати експертного класу та 2 апарати нижчого класу. Згодом число збільшилося до 12-ти, і бували дні, коли всі вони були зайняті.



Фото: sq.com.ua

Минулого тижня Parimatch Foundation доставив апарати ШВЛ AHP300 виробництва Allied Healthcare Inc у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню та Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, аби збільшити технічний резерв лікарень.

«Сьогодні ситуацію можна назвати стабільною, наша медична система справляється з викликами, які стоять перед нею. Але ми все ще відчуваємо дефіцит обладнання, зокрема, апаратів ШВЛ із хорошим програмним забезпеченням. Тому дуже важливо отримувати допомогу», — зазначає Андрій Васько, в. о. генерального директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Чернівці

Однією з областей, які найбільш постраждали від пандемії, є Чернівецька. В регіоні зафіксовано 5404 захворілих, одужали при цьому 3688 пацієнтів.

«Найтяжче було під кінець квітня та на початку травня. Кожне реанімаційне ліжко було зайняте хворою дитиною. Зараз ситуація стабілізувалася, але до нас продовжують надходити у важкому стані хворі, які потребують апаратної вентиляції. В реанімаційному відділенні є дитина, рік і два місяці, з підозрою на коронавірусну інфекцію», — розповідає Микола Чепіль, головний лікар Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.

За словами медика, за весну вдалося оснастити лікарню засобами індивідуального захисту й апаратами ШВЛ. Утім, усе це постійно використовується та вимагає постійного поповнення.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

«Обладнання зношується, зокрема, контури до апаратів ШВЛ. Вони потребують оновлення. Те саме і з масками, халатами, рукавичками. Ми очікуємо зростання рівня захворюванності по мірі пом'якшення карантину. В таких умовах ми потребуємо постійної підтримки та дооснащення, адже ресурси витрачаються, обладнання зношується. Звісно, на самому початку ситуація була катастрофічна, але поки ми все одно не можемо забезпечити кожне робоче місце апаратом ШВЛ», — розповідає Чепіль.

Реанімаційне відділення Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні розраховане на 6 ліжок, і за нормативами і матеріально-технічним забезпеченням має бути 6 стаціонарних апаратів ШВЛ. Станом на сьогодні такої кількості ШВЛ у лікарні нема. У зв'язку з цим Parimatch Foundation закупив і доставив апарати ШВЛ AHP300 виробництва Allied Healthcare Inc у Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню та у Чернівецьку обласну клінічну лікарню. На початку пандемії фонд також передав цим закладам респіратори, рукавиці та захисні костюми.



Івано-Франківська область

В Івано-Франківській області вже захворіли 3611 людей, одужали наразі тільки 1362 пацієнти.

«Останнім часом ситуація із захворюванням COVID-19 дещо погіршилася. Це пов'язано з безпечністю населення, недотриманням елементарних правил. Деякі лікарні області переповнені, тож хворих везуть нам із сусідніх районів. Ми навіть не можемо людей у відпустки відпустити, бо немає ким їх замінити. Звісно, весь колектив відчуває допомогу, не тільки щодо надання апарату ШВЛ, усі пам'ятають, коли були передані засоби захисту, адже цих речей завжди не вистачає, їх використовують кожного дня. Це має велике моральне значення для лікарів, які відчувають підтримку», — розповідає Іван Красійчук, головний лікар Центральної районної лікарні Калуських міської та районної рад Івано-Франківської області.

Parimatch Foundation вирішив допомогти цій лікарні та забезпечив апаратом ШВЛ AHP300 виробництва Allied Healthcare Inc. До цього фонд передав у лікарню засоби індивідуального захисту для медиків.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація

«Рівень захворюваності не буде падати доти, доки у нас буде багато людей, які чутливі та сприйнятливі до COVID-19. Рівень захворюваності почне падати тоді, коли у нас більшість людей матимуть імунітет до цього вірусу. Однак не думаю, що буде катастрофічне погіршення ситуації восени. Можливо, буде підйом захворюваності, коли почнуться заняття, адже якась частина шкіл і вишів відкриється — і тисячі школярів і студентів приїдуть із усіх курортних місць, де вони відпочивали, почнуть між собою спілкуватися, жити в гуртожитках, і це просто ідеальні умови для передачі вірусу», — зазначає Юрій Жигарєв.

За словами медиків, подальший розвиток ситуації з коронавірусом важко передбачити. Були сподівання, що влітку статистика почне падати, але кількість хворих не стає суттєво меншою. Тенденції щодо захворюваності у США, Росії, Бразилії показують, що до винайдення вакцини медичні заклади завжди мають бути готові до напливу хворих.