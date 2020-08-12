У МОЗ прокоментували заяву Росії про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу

РФ досі не провела третьої фази випробувань свого препарату, що дозволяє визначити його безпечність.

Головний санітарний лікар - заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував заяву РФ про реєстрацію першої у світі вакцини від коронавірусу.

На своїй сторінці у Facebook Ляшко пояснив, що Росія уже з кінця серпня збирається почати масове використання вакцини серед медиків, а з початку 2021-го ввести препарат в обіг. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від перегонів зі створення вакцини.

Нині у світі тестують 26 вакцин-кандидатів, шість із них уже проходять дослідження на ефективність з залученням значної кількості учасників.

"Наразі саме обмежені дані щодо перебігу клінічних випробувань та дотримання вимог не дозволяють впевнено сказати, чи буде російська вакцина ефективною і безпечною і чи має вона шанси на масове використання. Наразі Російська Федерація досі не провела третьої фази клінічних випробувань, яка дозволила б накопичити достатнє наукове підґрунтя для практичного використання вакцини на людях", - повідомив головний санітарний лікар України.

Ляшко зазначив, що на третій фазі клінічних випробувань компанії проводять проспективне плацебо-контрольоване дослідження. Зазвичай у ньому беруть участь 30 тис. людей: 20 тис. отримують вакцину, ще 10 тис. - плацебо.

"Це єдиний спосіб перевірити, чи вакцина працює - наприклад, у 70% щеплених протягом 4 чи 6 місяців; і що вакцина показала безпечність при залученні 20 000 осіб в дослідження... Іноді рідкісні побічні ефекти можна визначити лише після ліцензування, і після нього ви зможете переконатися, чи вакцина ефективна у довгостроковій перспективі - цілий рік, два, три", - додав він.

За словами Віктора Ляшка, не лише ВООЗ, а й Асоціація організації клінічних досліджень безуспішно радила Міністерству охорони здоров’я РФ утриматися від реєстрації вакцини.

"Підстава для таких рекомендацій - обмежені дані щодо ефективності кандидата та той факт, що у світі є чимала кількість розробок, які зайшли значно далі, ніж вакцина, розроблена в РФ, проте які очікують на повноцінне завершення випробувань і прекваліфікацію ВООЗ", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, що 11 серпня президент РФ Володимир Путін оголосив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусної інфекції. Він також заявив, що його донька вже вакцинувалася цим препаратом.

Наприкінці липня свої перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу розпочала Індія.

27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу у США. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.