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В Україні новий антирекорд захворюваності на коронавірус: 1592 нові випадки

530 пацієнтів одужали, 22 - померли від COVID-19.

12 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу. 530 пацієнтам вдалося побороти хворобу, 22 - померли від наслідків COVID-19.

Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.

За даними Ради національної безпеки і оборони, впродовж минулої доби найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (139), Одеській (114) областях, а також у Києві (133).

Станом на 9:00 серпня в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні, 46 216пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.

Статистика по областях:

  • Вінницька область - 3086 випадків;
  • Волинська область - 4471 випадок;
  • Дніпропетровська область - 1630 випадків;
  • Донецька область -1027 випадків;
  • Житомирська область - 2266 випадків;
  • Закарпатська область - 6009 випадків;
  • Запорізька область - 1010 випадків;
  • Івано-Франківська область - 6177 випадків;
  • Кіровоградська область - 733 випадки;
  • м. Київ - 10 002 випадки;
  • Київська область - 4377 випадків;
  • Львівська область - 11 474 випадки;
  • Луганська область - 170 випадків;
  • Миколаївська область - 755 випадків;
  • Одеська область - 4572 випадки;
  • Полтавська область - 516 випадків;
  • Рівненська область - 7206 випадків;
  • Сумська область - 754 випадки;
  • Тернопільська область - 3489 випадків;
  • Харківська область - 5378 випадків;
  • Херсонська область - 286 випадків;
  • Хмельницька область - 1468 випадків;
  • Чернівецька область - 7110 випадків;
  • Черкаська область - 1067 випадків;
  • Чернігівська область - 1107 випадків.

Нагадаємо, попередній антирекорд по коронавірусу в Україні було зафіксовано 8 серпня. Тоді оді COVID-19 виявили у 1489 осіб.

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