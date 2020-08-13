В Україні новий антирекорд захворюваності на коронавірус: 1592 нові випадки

12 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу. 530 пацієнтам вдалося побороти хворобу, 22 - померли від наслідків COVID-19.

Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.

За даними Ради національної безпеки і оборони, впродовж минулої доби найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (139), Одеській (114) областях, а також у Києві (133).

Станом на 9:00 серпня в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні, 46 216пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.

Статистика по областях:

Вінницька область - 3086 випадків;

Волинська область - 4471 випадок;

Дніпропетровська область - 1630 випадків;

Донецька область -1027 випадків;

Житомирська область - 2266 випадків;

Закарпатська область - 6009 випадків;

Запорізька область - 1010 випадків;

Івано-Франківська область - 6177 випадків;

Кіровоградська область - 733 випадки;

м. Київ - 10 002 випадки;

Київська область - 4377 випадків;

Львівська область - 11 474 випадки;

Луганська область - 170 випадків;

Миколаївська область - 755 випадків;

Одеська область - 4572 випадки;

Полтавська область - 516 випадків;

Рівненська область - 7206 випадків;

Сумська область - 754 випадки;

Тернопільська область - 3489 випадків;

Харківська область - 5378 випадків;

Херсонська область - 286 випадків;

Хмельницька область - 1468 випадків;

Чернівецька область - 7110 випадків;

Черкаська область - 1067 випадків;

Чернігівська область - 1107 випадків.

Нагадаємо, попередній антирекорд по коронавірусу в Україні було зафіксовано 8 серпня. Тоді оді COVID-19 виявили у 1489 осіб.