В Україні новий антирекорд захворюваності на коронавірус: 1592 нові випадки

12 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості захворювань на добу. 530 пацієнтам вдалося побороти хворобу, 22 - померли від наслідків COVID-19.
Про це повідомляє ресурс Міністерства охорони здоров’я Коронавірус_інфо.
За даними Ради національної безпеки і оборони, впродовж минулої доби найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (139), Одеській (114) областях, а також у Києві (133).
Станом на 9:00 серпня в Україні 86 140 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1992 летальні, 46 216пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 233 925 тестувань методом ПЛР.
Статистика по областях:
- Вінницька область - 3086 випадків;
- Волинська область - 4471 випадок;
- Дніпропетровська область - 1630 випадків;
- Донецька область -1027 випадків;
- Житомирська область - 2266 випадків;
- Закарпатська область - 6009 випадків;
- Запорізька область - 1010 випадків;
- Івано-Франківська область - 6177 випадків;
- Кіровоградська область - 733 випадки;
- м. Київ - 10 002 випадки;
- Київська область - 4377 випадків;
- Львівська область - 11 474 випадки;
- Луганська область - 170 випадків;
- Миколаївська область - 755 випадків;
- Одеська область - 4572 випадки;
- Полтавська область - 516 випадків;
- Рівненська область - 7206 випадків;
- Сумська область - 754 випадки;
- Тернопільська область - 3489 випадків;
- Харківська область - 5378 випадків;
- Херсонська область - 286 випадків;
- Хмельницька область - 1468 випадків;
- Чернівецька область - 7110 випадків;
- Черкаська область - 1067 випадків;
- Чернігівська область - 1107 випадків.
Нагадаємо, попередній антирекорд по коронавірусу в Україні було зафіксовано 8 серпня. Тоді оді COVID-19 виявили у 1489 осіб.