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У Києві вже понад 10 тисяч осіб заразилися коронавірусом

За минулу добу в Києві виявлено 133 нові випадки коронавірусу, двоє людей померли.

Станом на ранок 13 серпня в Києві вже 10 002 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Захворіли, зокрема, і 6 медиків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За минулу добу в Києві виявлено 133 нові випадки коронавірусу, двоє людей померли. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання 12 серпня виявили в Дарницькому (38), Солом’янському (19) і Деснянському (16 випадків) районах.

За весь період коронавірус забрав життя 149 киян.

У МОЗ повідомили, що Київ увійшов до списку регіонів, яким заборонено переходити до наступного етапу послаблення карантину. 

Нагадаємо, 11 серпня у столиці виявили 182 нових інфікованих коронавірусом. 10 серпня показник був значно нижчим - виявили лише 66 нових інфікованих. 

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