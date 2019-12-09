Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (обновляется)
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
ГлавнаяОбществоЖизнь

Апелляционный суд Киева разрешил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Решение вынесено 9 декабря. 

Апелляционный суд Киева разрешил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича
Степан Бандера
Фото: http://portal.lviv.ua

Апелляционный суд Киева в понедельник, 9 декабря, разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть. Мы выиграли в апелляционном суде", - написал он.

Напомним, 7 июля 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. 

Мэр мог ветировать решение Киевсовета, однако не стал этого делать. 

В августе 2016 Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Крещатик" опубликовала соответствующее решение. 

Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017.

Проспект Степана Бандеры
Проспект Степана Бандеры

Проспект Романа Шухевича
Проспект Романа Шухевича

25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина - в проспект Шухевича. 

1 августа Украинский институт национальной памяти подал апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также