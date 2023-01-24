За день росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Протягом дня 24 січня росіяни завдали 187 ударів по восьми громадам Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це буди артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату”, - написав він.
Також по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів.
По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня - було випущено 6 мін та 18 снарядів із артилерії.
Окупанти також вели мінометний обстріл Шалигинської громади - зафіксовано 20 прильотів, та Миропільської громади - 11 прильотів.
Краснопільську громаду обстріляли з міномету - розірвалися 3 міни, також було 6 пострілів з артилерії.
Путивльську громаду росіяни двічі обстріляли з мінометів, було 19 прильотів.
У всіх випадках без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 24 січня, обстріляли Херсон. Окупанти влучили в пологовий будинок, школу та поліклініку.