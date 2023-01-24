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За день росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

У всіх випадках без жертв та постраждалих.

За день росіяни обстріляли вісім громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 24 січня росіяни завдали 187 ударів по восьми громадам Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Білопільську громаду противник обстріляв 5 разів. Це буди артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату”, - написав він.

Також по Новослобідській громаді ворог вів мінометний вогонь, 10 прильотів. 

По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня - було випущено 6 мін та 18 снарядів із артилерії. 

Окупанти також вели мінометний обстріл Шалигинської громади - зафіксовано 20 прильотів, та Миропільської громади - 11 прильотів. 

Краснопільську громаду обстріляли з міномету - розірвалися 3 міни, також було 6 пострілів з артилерії.

Путивльську громаду росіяни двічі обстріляли з мінометів, було 19 прильотів. 

У всіх випадках без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні, 24 січня, обстріляли Херсон. Окупанти влучили в пологовий будинок, школу та поліклініку.

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