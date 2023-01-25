Головне за ніч. Середа, 25 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, нічні ворожі обстріли, зростання в світі кількості вбивств журналістів.

Ранок середи почався з оголошення по всій країні повітряної тривоги.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт двох російських винищувачів МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Також у небо підняли винищувач супроводу. Станом на 10:20 тривога ще тривала.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар’їнка і Чарівне на Донеччині.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Зазнаючи численних втрат, ворог усе ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 25 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 25 січня 2023 орієнтовно склали 123 080 осіб. Минулої доби українські захисники ліквідували 910 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

За минулу добу російські війська обстріляли Херсонщину 52 рази.

"Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації, також по області завдано ракетних ударів", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Місто Херсон росіяни обстріляли 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, ще шестеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський 24 січня підписав закон, який посилює відповідальність військових за вчинені ними правопорушення.

Закон вносить зміни до статей 69 та 75 Кримінального кодексу України щодо виключення можливості призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Також змінено норми статей 172-10 – 172-20 розділу 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення з деталізацією сутності правопорушень. Водночас підвищено рівень санкцій за вчинення військових адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 13 грудня 2022 року. Після цього громадські організації та правозахисники закликали президента Володимира Зеленського ветувати його, заявляючи, що закон стане “причиною порушення права на справедливий суд і дискримінації самих військовослужбовців”.

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У 2022 році кількість вбивств журналістів у всьому світі зросла на 50% порівняно з попереднім роком.

Більше половини – 35 із 67 вбивств – сталися в Україні, Мексиці та Гаїті. Це є найвищим показником із 2018 року, пише Associated Press з посиланням на звіт нью-йоркського Комітету захисту журналістів.

Журналісти у цих трьох країнах працюють в умовах надзвичайного стресу через підвищену небезпеку. 41 із 67 смертей пов'язана безпосередньо з їхньою роботою.

В Україні торік вбили 15 працівників ЗМІ. Журналісти, які висвітлюють війну в Україні, “стикаються з величезним ризиком”, зазначили у Комітеті.

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