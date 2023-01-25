Росіяни обстріляли історичний центр Херсона, вбили одного і поранили ще шістьох людей в області

За попередніми даними, ворог стріляв ракетами, а також із танків, РСЗВ, артилерії і мінометів.

Протягом 24 січня шестеро мирних українців були поранені ворожими обстрілами в Херсонській області. В селі Бериславського району загинув 34-річний чоловік.

В Офісі генпрокурора повідомили про розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, впродовж 24 січня 2023 року збройні сили РФ обстрілювали житлові квартали міста Херсона та населені пункти області", – зазначили в прокуратурі.

Учора ввечері росіяни обстріляли історичну частину Херсона.

"Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, пологовий будинок, поліклініку, автотранспорт, а також іноземне судно.За попередніми даними, ворожі війська завдали ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", – додали в ОГП.

Нагадаємо, за даними ОВА, учора росіяни 52 рази відкривали вогонь по Херсонській області.