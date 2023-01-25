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Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі

Зокрема, надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури.

Окупанти за добу обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів на Запоріжжі
Ілюстративне фото

У Запорізькій області російські окупанти за минулу добу, 24 січня, обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Малинівка, Червоне, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Чарівне, Мала Токмачка, Ольгівське, Щербаки, Павлівка, Полтавка, Преображенка, Гуляйполе, Оріхів, Степове, Кам'янське, Таврійське”, - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася. 

Нагадаємо, росіяни за добу 52 рази обстріляли Херсонщину, є загиблий та поранені. Місто Херсон окупанти обстріляли 12 разів.

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