Еврокомиссию впервые возглавила женщина Урсула фон дер Ляйен заменит Жана-Клода Юнкера.

Европарламент во вторник, 16 июля, утвердил Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны Германии, которая объявила о своей отставке, проголосовали 383 евродепутата, против высказались 327, воздержались 22.

В должность руководителя Еврокомиссии фон дер Ляен вступит 1 ноября и заменит на ней Жана-Клода Юнкера, передает Немецкая волна.

Во время программной речи в Европарламенте перед дебатами и голосованием по ее кандидатуре политик на первое место поставила борьбу с изменениями климата и подтвердила цель Европы к 2050 году сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 50% по сравнению с 1990 годом. Для достижения этой цели фон дер Ляйен должна представить соответствующий инвестиционный план.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала продвигать идею минимальной заработной платы в странах Европы, а также, среди прочего, выразила готовность поддержать продление срока выхода Великобритании из Евросоюза, если это будет необходимо.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии было предложено 2 июля на саммите ЕС в Брюсселе. Впрочем, гарантированного большинства в Европарламенте в поддержку ее кандидатуры не было.

Урсуле фон дер Ляйен 60 лет. В немецкую политику представительницу Христианско-демократического союза привела действующая канцлер Германии Ангела Меркель. В возглавляемых Меркель правительствах фон дер Ляйен занимала различные министерские должности. С 2005 по 2009 годы мать семерых детей была министром по делам семьи, позже возглавила министерство здравоохранения, а в декабре 2013 года стала министром обороны.