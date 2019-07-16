Евросоюз в канун 5 годовщины трагедии призвал Россию взять ответственность за сбитый "Боинг"

Европейский Союз в канун пятой годовщины крушения пассажирского "Боинга" над Украиной призывает Россию взять ответственность за крушение самолета и сотрудничать со следствием для установления виновных. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕС.

"ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием", - сказано в сообщении.

Лидеры ЕС выражают глубокое соболезнование семьям жертв и заявляют о своей поддержке усилий по установлению правды, справедливости и ответственности за катастрофу. ЕС также приветствует объявление Международной следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против 4 человек.

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет Malaysia Airlines был сбит ракетой ЗРК "Бук" в Донецкой области, погибло 298 человек. 19 июня 2019 года Международная следственная группа выдвинула подозрение 4 боевикам самопровозглашенной "ДНР" в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines МН17 на Донбассе в 2014 году.

Россия не признает своей вины в крушении самолета и гибели людей.