Мінекономіки пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм

Йдеться про 222 інструменти державного регулювання з 298 чинних.

Міністерство економіки України пропонує скасувати 74% від усіх державних санітарних правил і норм у межах реформи дерегуляції.

Про це йдеться на сайті відомства.

Цю пропозицію представники Мінекономіки обговорили з громадськістю, підприємцями та іншими державними органами влади.

“Коли ми переглядали регулювання в сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. І подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулись. І таким чином підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання”, – зазначив заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Він представив оновлений сайт реформи дерегуляції deregulation.me.gov.ua, де зібрана інформація про перебіг та успіхи реформи, проекти змін до законодавства та розроблена форма зворотнього зв'язку для бізнесу.

За словами керівниці сектору регулювання Офісу ефективного регулювання Ганна Башняк, під час інвентаризації та перегляду виявили 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах.

"За результатами перегляду запропоновано скасувати 222 інструменти державного регулювання, а це – 74% від загальної кількості. Зокрема, з таких причин, як неактуальність та застарілість регулювання, дублювання з іншими інструментами державного регулювання. Решту інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства”, – зазначила Башняк.