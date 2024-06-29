Російський безпілотник атакував Берислав на Херсонщині, загинула людина

Російські військові зранку 29 червня атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинув мирний житель.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Ворожа атака відбулась близько 05:40. Військові РФ скинули вибухівку на одну з вулиць міста. Загинув чоловік.
За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення російськими військовими законів на звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Зранку 29 червня російські війська з обстріляли село Наддніпрянське Херсонського району. Поранені двоє людей.