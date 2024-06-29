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Російський безпілотник атакував Берислав на Херсонщині, загинула людина

Росіяни скинули вибухівку на одну з вулиць міста.

Російський безпілотник атакував Берислав на Херсонщині, загинула людина
Берислав, наслідки обстрілів
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові зранку 29 червня атакували з безпілотника Берислав Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинув мирний житель.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Ворожа атака відбулась близько 05:40. Військові РФ скинули вибухівку на одну з вулиць міста. Загинув чоловік.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення російськими військовими законів на звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Зранку 29 червня російські війська з обстріляли село Наддніпрянське Херсонського району. Поранені двоє людей.

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