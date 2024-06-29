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Росія тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

"Калібри" на кораблях відсутні.

Росія тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі
Фото: Владислав Назаров у Telegram

На бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі РФ, повідомляють ВМС ЗСУ.

"Станом на 06:00 29.06.2024 у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", — ідеться в повідомленні.

Також у Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

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