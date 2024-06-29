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За добу російські окупанти завдали 314 ударів по Запорізькій області

Зруйновані житлові будинки.

За добу російські окупанти завдали 314 ударів по Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Російська армія минулої доби завдала 314 ударів по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 7 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти 314 разів ударили по Запорізькій області, під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - написав Федоров.

Ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці. Окрім того, 141 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також росіяни вісім разів обстрілювали з РСЗВ Новоандріївку, Малу Токмачку та Роботине.

Із артилерії ворог 164 рази вдарив по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Малої Токмачки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

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