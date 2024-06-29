Російські війська вбили чотирьох цивільних на Херсонщині, — ОВА

Упродовж минулої доби ворожа армія завдала масованих ударів по Херсонській області. Унаслідок обстрілів постраждали 10 цивільних, четверо людей загинули.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон", — повідомляє він.

Зафіксовані влучання у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також пошкоджені магазини та газопровід.

Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні автівки, а також службове авто рятувальників.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136.

Російська армія 28 червня обстріляла з артилерії Томину Балку Білозерської громади Херсонської області. Вибухову травму, уламкові поранення шиї, грудної клітки та плеча отримав 67-річний місцевий житель.

Внаслідок російського обстрілу села Львове Тягинської громади на Херсонщині поранень зазнала 65-річна жінка. Дорогою до лікарні постраждала померла від отриманих травм.