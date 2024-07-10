У Гродівській громаді на Донеччині через обстріли загинув чоловік

Щонайменше одна людина загинула і одна поранена внаслідок російського обстрілу Новоекономічного Гродівської громади.
Про це повідомив керівник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни завдали два авіаудари по селищу. У результаті вороги зруйнували три будинки і господарчу споруду, пошкодили 16 приватних будинків.
"На жаль, це лише попередня інформація і остаточні наслідки обстрілу будуть встановлені з часом", - додав Філашкін.
Він закликав жителів евакуюватися.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомив, що через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини і Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей.