У Гродівській громаді на Донеччині через обстріли загинув чоловік

Ще одна людина поранена.

Щонайменше одна людина загинула і одна поранена внаслідок російського обстрілу Новоекономічного Гродівської громади.

Про це повідомив керівник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни завдали два авіаудари по селищу. У результаті вороги зруйнували три будинки і господарчу споруду, пошкодили 16 приватних будинків.

"На жаль, це лише попередня інформація і остаточні наслідки обстрілу будуть встановлені з часом", - додав Філашкін.

Він закликав жителів евакуюватися.