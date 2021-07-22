Олімпійська збірна Гвінеї знялася з Ігор

Олімпійські ігри-2020 року, офіційна церемонія відкриття яких відбудеться завтра о 14:00 за Києвом, уже недорахувалися однієї національної команди.

Олімпійська збірна Гвінеї відмовилася від участі в Олімпіаді через загострення ситуації з COVID-19 у Японії в цілому і Токіо зокрема.

Офіційний лист підписав міністр спорту цієї західноафриканської країни Сануссі Бантама Соу.

"У зв'язку з COVID-19 уряд, заклопотаний збереженням здоров'я гвінейських спортсменів, з жалем вирішив, що команда не виступить на Олімпійських іграх у Токіо", - наводить текст листа Соу Africaguinee.

Зазначимо, за Гвінею на Олімпіаді мали виступити 5 спортсменів: Фатумата Ярі Камара (вільна боротьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таїра Ба (плавання) і Аіссата Деен Конте (біг на 100 метрів).

Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня.