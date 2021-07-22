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Бразилійка стала першою футболісткою, що зіграла на семи Олімпіадах поспіль

Форміга вписала своє ім'я в історію Ігор і футболу.

Півзахисниця олімпійської збірної Бразилії Форміга вийшла в старті на матч першого туру олімпійського турніру проти Китаю (5:0) і, таким чином, вписала своє ім'я в історію Ігор.

43-річна Форміга зіграла на семи Олімпійських іграх поспіль. Вона брала участь в кожному олімпійському турнірі з тих пір, як жіночий футбол дебютував на Олімпіаді в Атланті в 1996 році.

Відзначимо, що рекорд належить канадцеві Іану Міллару, в активі якого 10 Ігор. Він виступав на змаганнях з кінного спорту з 1972 по 2012 рік.

Додамо, що Форміга також стала найстаршою учасницею Олімпійських ігор в своєму виді спорту.

Разом зі збірною Бразилії Форміга двічі ставала срібною призеркою Олімпійських ігор в 2004 і 2008 роках.

З моменту її дебюту на Олімпіаді вже пройшло 25 років.

Нагадаємо, що матч Бразилія - Китай обслуговувала український рефері Кетеріна Монзуль.

Жіночий олімпійський турнір з футболу пройде з 21 липня по 6 серпня. 24 липня збірна Бразилії зіграє проти Нідерландів.

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