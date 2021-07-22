Форміга вписала своє ім'я в історію Ігор і футболу.

Півзахисниця олімпійської збірної Бразилії Форміга вийшла в старті на матч першого туру олімпійського турніру проти Китаю (5:0) і, таким чином, вписала своє ім'я в історію Ігор.

43-річна Форміга зіграла на семи Олімпійських іграх поспіль. Вона брала участь в кожному олімпійському турнірі з тих пір, як жіночий футбол дебютував на Олімпіаді в Атланті в 1996 році.

43-year-old Brazil legend Formiga’s start against China means she has now appeared in SEVEN Olympics 👏🇧🇷 #Tokyo2020 pic.twitter.com/GKXrgH5vdk — B/R Football (@brfootball) July 21, 2021

Відзначимо, що рекорд належить канадцеві Іану Міллару, в активі якого 10 Ігор. Він виступав на змаганнях з кінного спорту з 1972 по 2012 рік.

Додамо, що Форміга також стала найстаршою учасницею Олімпійських ігор в своєму виді спорту.

At 43 years of age, Formiga is appearing in her SEVENTH Olympic Games at #Tokyo2020 🇧🇷 pic.twitter.com/BQ9z5EQueM — Goal (@goal) July 21, 2021

Разом зі збірною Бразилії Форміга двічі ставала срібною призеркою Олімпійських ігор в 2004 і 2008 роках.

З моменту її дебюту на Олімпіаді вже пройшло 25 років.

Formiga then

Formiga now



43. Seven Olympic Games. 200+ appearances.



Brazil women have never played at an Olympic without her. Mad. pic.twitter.com/Uz2u5u6QEi — Joe Crann (@YesWeCrann) July 21, 2021

Нагадаємо, що матч Бразилія - Китай обслуговувала український рефері Кетеріна Монзуль.

Жіночий олімпійський турнір з футболу пройде з 21 липня по 6 серпня. 24 липня збірна Бразилії зіграє проти Нідерландів.