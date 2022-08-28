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Українські десантники показали свій черговий трофей

Цього разу десантники забрали у росіян танк.

Українські десантники показали свій черговий трофей
Фото: Скріншот з відео

Бійці 95 ОДШБр забрали у російських окупантів танк Т-80.

Про це повідомив пресофіцер 95 ОДШБр Юрій Кочевенко.

“Одразу впало в очі, що у танка пофарбовані в білий колір катки та деякі елементи броні. А потім з’ясувалося, що і пробіг майже нульовий, хоча сама машина не нова. Отже це якийсь показово парадний екземпляр”, - написав Кочевенко. 

На його думку, це може свідчити про те, що росіяни використовують всі запаси - все, що можна і все, що їздить.

“Тепер він битиме російських окупантів. А якщо і братиме участь в параді, то тільки в параді Перемоги України”, - підсумував Кочевенко.

Нагадаємо, вчора українські морські піхотинці та артилеристи на Донецькому напрямку знищили дві ворожих артилерійських системи "Гіацинт-С" і 14 російських військових.

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