Бійці 95 ОДШБр забрали у російських окупантів танк Т-80.

Про це повідомив пресофіцер 95 ОДШБр Юрій Кочевенко.

“Одразу впало в очі, що у танка пофарбовані в білий колір катки та деякі елементи броні. А потім з’ясувалося, що і пробіг майже нульовий, хоча сама машина не нова. Отже це якийсь показово парадний екземпляр”, - написав Кочевенко.

На його думку, це може свідчити про те, що росіяни використовують всі запаси - все, що можна і все, що їздить.

“Тепер він битиме російських окупантів. А якщо і братиме участь в параді, то тільки в параді Перемоги України”, - підсумував Кочевенко.

Нагадаємо, вчора українські морські піхотинці та артилеристи на Донецькому напрямку знищили дві ворожих артилерійських системи "Гіацинт-С" і 14 російських військових.