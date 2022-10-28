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На півдні ворожа авіація протягом доби атакувала 6 разів

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій.

На півдні ворожа авіація протягом доби атакувала 6 разів
Фото: ЕРА/UPG

Ситуація на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони. Ворожа авіація атакувала 6 разів протягом дня.

Про це інформує оперативне командування “Південь”.

Ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні оборонних дій. Змін у стані, складі та дислокації ворожих сил не відмічено.

Окупанти продовжують завдавати вогневе ураження по позиціях наших підрозділів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

“Артилерійськими снарядами різного калібру та реактивними системами залпового вогню, рашисти обстрілювали територіальні громади в Баштанському районі Миколаївщини, в Бериславському районі Херсонщини, в Нікопольському Дніпропетровщини. Без втрат”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив президент РФ Володимир Зеленський, Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

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