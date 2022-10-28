На Донеччині газопостачання повністю відновлять у 15 громадах

У 10 – частково і у 10 відновити неможливо.

У Донецькій області триває активна підготовка до опалювального сезону.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Газопостачання на Донеччині буде повністю відновлено у 15 громадах повністю, ще в 10 – частково, це пункти обігріву та соціальні об’єкти і у 10 неможливо відновити, оскільки це зона проведення бойових дій і щойно деокуповані території”, – пояснив він.

Додатково розгорнуто пункти обігріву. Також визначено пункти стаціонарного обігріву на деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад.

Окрім того, здійснено розподіл субвенцій, яка надана урядом для закупівлі дров.

“Складна сиуація в Добропіллі, де створена військова адміністрація і підприємство фактично доведено до банкрутства. Але питання вирішується, аби підприємство було з вугіллям. Є вже позитивні зрушення”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, на час осінньо-зимового періоду ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, зокрема на деокупованих територіях.