Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 орієнтовно склали 106 720 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 3031 (+2)
- бойових броньованих машин – 6084 (+9)
- артилерійських систем – 2021 (+5)
- РСЗВ – 423 (+0)
- засоби ППО – 213 (+0)
- літаків – 283 (+0)
- гелікоптерів – 269 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46)
- крилаті ракети – 723 (+12)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)
- спеціальна техніка – 181 (+1).
Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 31 ракетного і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню.
Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.