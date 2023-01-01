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Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб

Також ліквідовано крилаті ракети, БпЛА, артилерійські системи. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 орієнтовно склали 106 720 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 3031 (+2) 
  • бойових броньованих машин – 6084 (+9)
  • артилерійських систем – 2021 (+5)
  • РСЗВ – 423 (+0)
  • засоби ППО – 213 (+0)
  • літаків – 283 (+0) 
  • гелікоптерів – 269 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46)
  • крилаті ракети – 723 (+12)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)
  • спеціальна техніка – 181 (+1).

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 31 ракетного і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню. 

Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. 

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