Росія за добу втратила понад 700 окупантів і два танки, – Генштаб

Також ліквідовано крилаті ракети, БпЛА, артилерійські системи.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 1 січня 2023 орієнтовно склали 106 720 осіб. За минулу добу захисники ліквідували 760 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 3031 (+2)

бойових броньованих машин – 6084 (+9)

артилерійських систем – 2021 (+5)

РСЗВ – 423 (+0)

засоби ППО – 213 (+0)

літаків – 283 (+0)

гелікоптерів – 269 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1792 (+46)

крилаті ракети – 723 (+12)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4720 (+13)

спеціальна техніка – 181 (+1).

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 31 ракетного і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з ракетних систем залпового вогню.

Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.