В Україні спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Кабмін ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Тепер міністерство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів і можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
У Міноборони пояснили, що це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців - полонених або зниклих безвісти.
Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.
"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему", - зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.
- Як повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, понад 8 тисяч українців, цивільних та військових, досі перебувають у російському полоні. У межах обмінів між Україною та РФ додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних.