В Україні спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військових

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

Кабмін ухвалив постанову, якою спростили систему виплат сім'ям полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Тепер міністерство отримує спрощений доступ до деяких державних реєстрів і можливості електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

У Міноборони пояснили, що це дозволить оперативно встановлювати членів родини, яким належить грошове забезпечення військовослужбовців - полонених або зниклих безвісти.

Зміни також стосуються встановлення повного кола членів сім'ї загиблих, яким належить одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень.

"Наша чітка позиція: родичі загиблих, зниклих безвісти або полонених воїнів не мають витрачати час та зусилля на доведення очевидних для них речей. Якщо у держави є така інформація – це відбуватиметься автоматично після відповідної перевірки громадян. Взаємодія із державними реєстрами створює саме таку систему", - зазначила заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.