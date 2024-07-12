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Нацакадемія мистецтв позбавила екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка

З липня цього року йому також перестали нараховувати академічну стипендію.

Нацакадемія мистецтв позбавила екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка
Михайло Резнікович
Фото: \novaya.com.ua

Національна академія мистецтв України позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка за пропаганду російських наративів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", - ідеться у відповіді Академії на запит агентства.

Зазначається, що у зв'язку з цим виплату академічної стипендії Резніковичу припинено з липня 2024 року. 

Нині Резнікович викладає в Російському інституті театрального мистецтва (ГІТІС).  

У травні 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики вимагало позбавити Резніковича звання академіка. Як відомо, після нетривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році він залишив територію України і почав співпрацювати з державними інститутами країни-агресора.

Перед цим, у квітні 2024, Резнікович дав інтерв'ю білоруському пропагандистському ресурсу, в якому хизувався, що в 2003 році Путін особисто йому колов звання заслуженого діяча мистецтв Росії на піджак. Він також говорив, що виїхав з України, бо не може змиритися з тим, "що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура. Тому що для мене особисто велика російська культура – рідна".

Резнікович формально залишався керівником київського театру з 1994 року і аж до початку 2023-го. При цьому в січні в Мінкультури писали, що за час повномасштабного вторгнення режисер перебуваd на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру". 

Міністерство навіть дякувало Резніковичу: "Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру". 

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