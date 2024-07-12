Нацакадемія мистецтв позбавила екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка

З липня цього року йому також перестали нараховувати академічну стипендію.

Національна академія мистецтв України позбавила колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка за пропаганду російських наративів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", - ідеться у відповіді Академії на запит агентства.

Зазначається, що у зв'язку з цим виплату академічної стипендії Резніковичу припинено з липня 2024 року.

Нині Резнікович викладає в Російському інституті театрального мистецтва (ГІТІС).

У травні 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики вимагало позбавити Резніковича звання академіка. Як відомо, після нетривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році він залишив територію України і почав співпрацювати з державними інститутами країни-агресора.

Перед цим, у квітні 2024, Резнікович дав інтерв'ю білоруському пропагандистському ресурсу, в якому хизувався, що в 2003 році Путін особисто йому колов звання заслуженого діяча мистецтв Росії на піджак. Він також говорив, що виїхав з України, бо не може змиритися з тим, "що в останні два роки послідовно знищується велика російська культура. Тому що для мене особисто велика російська культура – рідна".

Резнікович формально залишався керівником київського театру з 1994 року і аж до початку 2023-го. При цьому в січні в Мінкультури писали, що за час повномасштабного вторгнення режисер перебуваd на лікуванні у Великій Британії і "не міг продовжувати активну роботу на адміністративній посаді, проте активно допомагав театру".

Міністерство навіть дякувало Резніковичу: "Ми щиро вдячні Михайлу Юрійовичу Резніковичу за його віддану працю на довгому творчому шляху, за всі здобутки театру, які з'явилися завдяки його праці, та сподіваємось на подальшу творчу співпрацю з колективом театру".