Президент провів Ставку щодо дронів і ракетної програми

"Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні", - сказав глава держави.

28 березня Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо БпЛА і ракетної програми.

Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні, необхідно збільшити постачання дронів у війська і забезпечити «максимум технологічних переваг наших українських дронів».

«Сьогодні заслухав результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська», - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що на Ставці обговорили прискорення виробництва в межах ракетної програми.

«Ми працюємо й над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього», - наголосив Зеленський.