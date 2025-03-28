Президент провів Ставку щодо дронів і ракетної програми

28 березня Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо БпЛА і ракетної програми.
Як сказав глава держави у вечірньому відеозверненні, необхідно збільшити постачання дронів у війська і забезпечити «максимум технологічних переваг наших українських дронів».
«Сьогодні заслухав результати збиття «шахедів» дронами-перехоплювачами – я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрям. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні – це дуже важливо саме зараз, одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська», - заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що на Ставці обговорили прискорення виробництва в межах ракетної програми.
«Ми працюємо й над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів, усіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями, під час зустрічей в Європі, та раніше, у перемовинах з іншими партнерами, ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППО, локалізацію ракет до них – обов’язково треба прийти до цього», - наголосив Зеленський.
- Того ж дня стало відомо, що Данія виділить 300 млн крон на розвиток оборонних технологій для України. Інноваційний фонд зосередиться на технологіях радіоелектронної боротьби та безпілотниках, які стрімко розвиваються та мають значний вплив на поле бою.