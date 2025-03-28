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Армія РФ знову атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області, двоє поранених

Також ворожий дрон пошкодив інфраструктуру у Криворізькому районі.

Армія РФ знову атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області, двоє поранених
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Росіяни знову застовували безпілотники та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російська армія атакувала Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. 

Унаслідок обстрілів 48-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. 46-річний потерпілий лікуватиметься вдома. 

Пошкоджені фермерське господарство, шиномонтаж, 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки, 5 господарських та надвірна споруда. 

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог влучив безпілотниками. Понівечена інфраструктура. Без постраждалих.

  • 27 березня російська окупаційна армія три десятки разів била артилерією та дронами по Нікопольщині та Синельниківщині Дніпропетровської області. 37-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, оговтуватися він буде вдома.
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