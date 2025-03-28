Армія РФ знову атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області, двоє поранених

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог влучив безпілотниками. Понівечена інфраструктура. Без постраждалих.

Пошкоджені фермерське господарство, шиномонтаж, 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки, 5 господарських та надвірна споруда.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни знову застовували безпілотники та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Також ворожий дрон пошкодив інфраструктуру у Криворізькому районі.

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