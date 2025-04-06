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"Жовта Стрічка": у Мелітополі росіяни змушують школярів відвідувати змушують пропагандистський музей

Під час екскурсій дітей змушують фотографуватися та записувати відео з подяками окупаційній владі.

"Жовта Стрічка": у Мелітополі росіяни змушують школярів відвідувати змушують пропагандистський музей
Фото: EPA/UPG

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни змушують школярів старших класів відвідувати екскурсії до пропагандистського музею "Росія — моя історія".

Про це повідомляє рух опору "Жовта стрічка".

За словами руху опору, такі екскурсії до музею є обов’язковими, адже без них не поставлять підсумкову оцінку з історії та літератури.

"Адміністрація місцевих шкіл отримала вказівку забезпечити "100-процентное посещение" музею "Росія — моя історія". Під час екскурсій дітей змушують фотографуватися та записувати відео з подяками окупаційній владі, які потім транслюють на місцевому телебаченні як "добровільну активність молоді".

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