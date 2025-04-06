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Гідромецтентр попередив про ожеледицю на дорогах у ніч на понеділок

Вдень у північних, західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Гідромецтентр попередив про ожеледицю на дорогах у ніч на понеділок
ожеледиця
Фото: ukrinform.ua

Понеділок, 7 квітня, в Україні очікується хмарним, із проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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На сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями пройде помірний дощ. Температура вночі становитиме 3-8° тепла (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на ґрунті, місцями і в повітрі заморозки 0-3°), вдень 6-11° тепла. На решті території  - невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла.

Вночі у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

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