Окупанти з артилерії атакували Білозерку Херсонської області

Російська армія обстріляла з артилерії Білозерку у Херсонській області. Унаслідок обстрілу постраждав 75-річний місцевий житель.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. Внаслідок ворожої атаки постраждав 75-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
"Швидка" транспортувала чоловіка у важкому стані до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й уламковими пораненнями.
- Російська армія скинула вибухівку на 63-річного цивільного в Антонівці, а також 59-річного жителя Херсона. Обидва чоловіки загинули.