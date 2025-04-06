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Окупанти з артилерії атакували Білозерку Херсонської області

Постраждав літній чоловік.

Окупанти з артилерії атакували Білозерку Херсонської області

Російська армія обстріляла з артилерії Білозерку у Херсонській області. Унаслідок обстрілу постраждав 75-річний місцевий житель.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 окупанти з артилерії обстріляли Білозерку. Внаслідок ворожої атаки постраждав 75-річний чоловік", — ідеться у повідомленні. 

"Швидка" транспортувала чоловіка у важкому стані до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією й уламковими пораненнями. 

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