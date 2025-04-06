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Генштаб ЗСУ: найбільше боїв зафіксували на Покровському, Лиманському і Курському напрямках

На Лиманському загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців в районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Новомихайлівки, Торського. 

Генштаб ЗСУ: найбільше боїв зафіксували на Покровському, Лиманському і Курському напрямках
Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Фото: Оксана Чорна

Станом на 16.00 6 квітня на фронті зафіксували 75 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів Проходи, Мар’їне, Миропільське, Великий Прикіл, Петрушівка, Кучерівка Сумської області; Клинова Новоселівка Харківської області. Крім того, авіація країни-терориста завдала авіаударів керованими авіабомбами по районах населених пунктів Тур’я та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів по Березівці, Козачій Лопані та Дворічанському.

На Куп’янському росіяни двічі атакували позиції наших підрозділів у районі Піщаного, боєзіткнення тривають.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українців в районах населених пунктів Новоєгорівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Новомихайлівки, Торського. Наразі тривають п’ять боєзіткнень.

На Торецькому росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Дачного, Диліївки, Торецька та Леонідівки, де Сили оборони відбили сім штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському противник здійснив 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Сили оборони стримують натиск і вже відбили 21 атаку противника. Під ворожими авіаударами опинилися Бересток, Покровськ.

На Новопавлівському українські воїни відбивають три атаки окупаційної армії в районах населених пунктів Розлив та Костянтинопіль, одну спробу штурму наших позицій вже зупинено.

На Гуляйпільському наші підрозділи відбили дві атаки в районі Привільного.

На Оріхівському українські оборонці успішно зупинили три ворожі атаки у бік Щербаків та Кам’янського. Авіаударів КАБами зазнали Новопавлівка, Оріхів та Новоандріївка.

На Курському українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, ще шість боєзіткнень тривають. Крім того, ворог здійснив 93 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 - із реактивних систем залпового вогню, завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб.

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