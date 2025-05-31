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Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 3 людини отримали поранення

Серед іншого, понівечені п'ятиповерхівка, 2 комунальні підприємства.

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 3 людини отримали поранення
Сергій Лисак
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поцілив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах, пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Понівечені п'ятиповерхівка, 2 комунальні підприємства, авто.

За уточненою інформацією, через ранкові удари по Нікополю також постраждав чоловік, якому 66 років.

Таким чином, загалом потерпілих троє. Всі на амбулаторному лікуванні.

У місті пошкоджені ще один багатоквартирний будинок і кафе.

Вдень агресор вгатив і по Синельниківщині. Спрямував КАБи на Новопавлівську громаду. Наслідки уточнюються.

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