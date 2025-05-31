Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини 3 людини отримали поранення

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поцілив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах, пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Понівечені п'ятиповерхівка, 2 комунальні підприємства, авто.
За уточненою інформацією, через ранкові удари по Нікополю також постраждав чоловік, якому 66 років.
Таким чином, загалом потерпілих троє. Всі на амбулаторному лікуванні.
У місті пошкоджені ще один багатоквартирний будинок і кафе.
Вдень агресор вгатив і по Синельниківщині. Спрямував КАБи на Новопавлівську громаду. Наслідки уточнюються.