Росіяни придумали новий спосіб запускати свої дрони.
Як повідомила Державна прикордонна служба України, окупанти у прикордонних селах на російській території пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти БпЛА.
«Прикордонники-розвідники «Сталевого кордону» вирахували кілька таких точок і відправили туди точні привіти з FPV», - додали в ДПСУ.
- Уночі 31 травня сили ППО знищили три російські авіаційні ракети Х-59/69 та 69 зі 107 ударних БпЛА типу "Шахед". 30 безпілотників локаційно втрачено.