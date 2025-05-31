Прикордонники змогли викрити і знищити кілька таких точок.

Росіяни придумали новий спосіб запускати свої дрони.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, окупанти у прикордонних селах на російській території пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти БпЛА.

«Прикордонники-розвідники «Сталевого кордону» вирахували кілька таких точок і відправили туди точні привіти з FPV», - додали в ДПСУ.