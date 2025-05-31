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ДПСУ: росіяни запускають дрони з дахів житлових будинків

Прикордонники змогли викрити і знищити кілька таких точок.

ДПСУ: росіяни запускають дрони з дахів житлових будинків
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Росіяни придумали новий спосіб запускати свої дрони.

Як повідомила Державна прикордонна служба України, окупанти у прикордонних селах на російській території пробивають дірки в дахах житлових будівель і запускають звідти БпЛА. 

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«Прикордонники-розвідники «Сталевого кордону» вирахували кілька таких точок і відправили туди точні привіти з FPV», - додали в ДПСУ.

  • Уночі 31 травня сили ППО знищили три російські авіаційні ракети Х-59/69 та 69 зі 107 ударних БпЛА типу "Шахед". 30 безпілотників локаційно втрачено.
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