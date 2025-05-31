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Головне за суботу, 31 травня: авіаудари по Харківщині, понад 140 боєзіткнень, фінал Ліги чемпіонів

Бойові дії на Донеччині, 141 бойове зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1193-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 31 травня: авіаудари по Харківщині, понад 140 боєзіткнень, фінал Ліги чемпіонів
Наслідки обстрілу Харківщини 31 травня 2025 року

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 травня розповів про ситуацію із підготовкою до чергового раунду переговорів з Росією в Стамбулі у понеділок, 2 червня.

“Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на звʼязку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою”, – сказав президент.

За його словами, станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул: “У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно”.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 травня відбулося 141 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 травня – в новині.

31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали семеро людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

"За попередніми даними, російська армія вдарила ФАБ з УМПК-Д (далекобійні) з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ", - додали у прокуратурі.

Унаслідок декількох ударів армії РФ по шляхопроводу та західній частині Покровська на Донеччині загинули троє людей, повідомляє Покровська МВА.

Особи жертв на момент повідомлення були невідомі.

Управління державної охорони України заявило, що посилені заходи безпеки на масових подіях, зокрема під час фестивалю «Книжковий Арсенал», є вимушеним кроком для захисту вищих посадових осіб та громадян.

За даними відомства, під час цьогорічного фестивалю вилучили одну одиницю вогнепальної зброї, 127 колючих і ріжучих предметів, 74 газові балончики та 12 боєприпасів.

В УДО підкреслили, що чим масивніший захід і більша кількість його учасників, тим більше потенційних загроз. У зв’язку з цим разом з іншими правоохоронними органами запроваджують режимні обмеження.

Докладніше – в новині.

ПСЖ на «Альянц Арені» декласував «Інтер» (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів, повідомила пресслужба УЄФА.

ПСЖ виграв у цьому матчі без шансів для суперника.

За перебігом матчу можна було спостерігати у текстовій трансляції на LB.ua.

За підсумками матчу ПСЖ уперше в історії здобув кубок Ліги чемпіонів УЄФА.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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