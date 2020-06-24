Минюст назвал самые популярные имена среди новорожденных украинцев в 2020 году

В список широко распространенных попало женское имя Луна.

Самыми популярными именами среди новорожденных украинцев в 2020 году стали Артем и София. Они лидируют в большинстве регионов Украины, сообщили на странице Министерства юстиции в Facebook.

"Также родители отдавали предпочтение таким мужским именам как Матвей, Максим, Давид, Никита, Михаил, Даниил, Богдан, Андрей, Александр, Иван и Василий", - говорится в сообщении.

Девочек также часто называли Анастасиями, Аннами, Мариями, Алисами, Викториями, Полинами и Лунами.

Фото: facebook.com/minjust.official

Напомним, что в список самых популярных имен у новорожденных киевлянок 2019 года попали Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, а киевлян - Александр, Дмитрий, Матвей и Марк.

Также встречались редкие имена - Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея, мужские - Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай и Спартак.

В 2018 году в Украине чаще всего девочек называли Софиями, Аннами, Златами, Евами и Кирами. Мальчиков - Матвеями, Дмитриями, Максимами, Марками, Александрами, Артемами, Андреями, Иванами, Владиславами.