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В Днепре появится улица имени Амины Окуевой

Ее имя присвоили одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. 

В Днепре появится улица имени Амины Окуевой
Амина Окуева
Фото: facebook/Amina Okueva

Днепровский горсовет поддержал присвоение одному из проездов в Амур-Нижнеднепровском районе имени убитой Амины Окуевой, которая воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Соответствующее решение приняли на сессии горсовета 24 июня, пишет "Радио Свобода".

С предложением назвать улицу в честь Окуевой выступали несколько общественных организаций ветеранов войны на Донбассе и волонтеров. Вначале хотели переименовать улицу Тополиную, но эту идею не поддержали на общественных слушаниях. После этого горсовет выбрал новую улицу в Амур-Нижнеднепровском районе.

В Днепре также есть улица, названная в честь командира международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева - Исы Мунаева, погибшего в 2015 году в боях под Дебальцево. И Окуева, и Мунаев похоронены в Днепре.

Напомним, что пресс-офицер добробата им. Дудаева, доброволец Амина Акуева была убита в октябре 2017 года. В нее выстрелили в то время, когда она ехала на авто со своим мужем Адамом Осмаевым возле станции "Глеваха" Киевской области. Он получил ранение ноги, а Окуева погибла

В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, он подозревался в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

В мае 2020 национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин России, который нашел на территории Украины киллеров, согласившихся совершить преступление.

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