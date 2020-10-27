Офіс генпрокурора повідомив про завершення розслідування у "справі бронежилетів"

Повідомлено про підозру вісьмом особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів.

Офісом Генерального прокурора повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення підозрюваним у справі про закупівлю бронежилетів. У кримінальному провадженні повідомлено про підозру вісьмом особам, серед яких два генерали та засновник підприємства-виробника бронежилетів, котрий лобіював через заступника Міністра оборони України інтереси свого підприємства.

Їм інкримінується вчинення за попередньою змовою групою осіб бездіяльності військовою владою, що спричинила тяжкі наслідки в умовах особливого періоду (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 КК України), інформує пресслужба ОГП.

За даними слідства, колишні високопосадовці Збройних Сил України з квітня по червень 2019 року здійснили закупівлю та прийом індивідуального обмундирування – 11 тисяч бронежилетів на суму близько 42 млн грн, які за своїми властивостями не спроможні убезпечити військовослужбовців від уражень вогнепальною зброєю.

Під час досудового розслідування проведено 43 обшуки, в ході яких вилучено 11 тисяч бронежилетів. Під час слідчого експерименту з дотриманням усіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класам захисту.

Також проведено 13 судових експертиз, за результатами яких встановлено, що більше 70% бронежилетів прострілюються тими видами зброї, від якої повинні захищати військовослужбовців.

"У вилучених бронежилетах «Корсар М3с 1-4» за умови намокання змінюється молекулярна структура «кевлару» і втрачаються куленепробивні властивості, через що вони не витримують постріл навіть з пістолету Макарова по першому класу захисту. Окрім цього, через комплектування частини бронежилетів бронеплитами неналежної якості бронежилети четвертого класу захисту прострілюються гвинтівкою та автоматом", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, під час одного з судових засідань по цій справі на початку лютого прокурор Микола Середа озвучив, що працівники Міноборони в одній з розмов між собою стверджували, що приймати бронежилети, хоча вони нібито прострілюються, їх заставляв колишній заступник міністра оборони Олег Шевчук. На запитання LB.ua, чому він не є підозрюваним у справі, прокурор відповів: "Досудове слідство триває. Якщо будуть наявні докази, пред'явимо підозру". Докладніше чиайте у матеріалі LB.ua "Прострілюються чи ні? Справа про закупівлю бронежилетів".

У листопаді минулого року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом топчиновникам Міноборони в закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар". Трьох заарештували з можливістю вийти під заставу в 76 млн гривень. Це начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Дмитро Марченко, його перший заступник Сергій Почтаренко і начальник управління контролю якості Михайло Каморянський.

Ще двом суд обрав домашній арешт. Це заступниця начальника Марченка Ольга Капінус і начальник відділу розробки речового майна Василь Саковець. 26 листопада ДБР вручило підозру власнику компанії, яка виробляла бронежилети.

22 квітня 2020 року у двох підозрюваних у справі про закупівлю бронежилетів закінчився термін запобіжного заходу.