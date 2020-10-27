ОАСК відкрив справу про звільнення голови НКРЕКП Тарасюка

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом народного депутата Михайла Волинця до Кабінету Міністрів про звільнення Валерія Тарасюка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це Михайло Волинець повідомив у фейсбуці.

"Хочу довести до відома громадськості, що ОАСК Києва за моїм зверненням відкрив провадження щодо незаконності перебування Валерія Тарасюка на посаді члена НКРЕКП і призначив справу до розгляду", - написав він.

Нардеп наголосив на тому, що до призначення членом НКРЕКП Валерій Тарасюк очолював компанію-електропостачальника "Еф енд Ем Україна" і володів 10% її статутного капіталу. Після призначення до складу незалежного регулятора він передав управління компанією своєму рідному брату Артему.

"Але Закон прямо забороняє призначати на посаду члена НКРЕКП особу, родич якої керує компанією на ринку енергетики", - зазначив Михайло Волинець.

Згідно з даними суду, відкрито провадження у справі за позовом нардепа Волинця, зареєстрованим 12 жовтня.

Інтерфакс-Україна повідомляє, що ОАСК 12 жовтня зареєстрував позов Волинця до Кабміну про звільнення з посади члена НКРЕКП Тарасюка. Волинець пояснив свої дії "виявленими в діях Тарасюка грубими порушеннями чинного законодавства".

Він також повідомив, що отримав відповідь на свій запит від міністра юстиції, який підтверджує, що голова НКРЕКП не проходив спецперевірку перед призначенням на посаду члена комісії у 2019 році.

Раніше ОАСК на своєму сайті повідомив, що вирішує питання про відкриття провадження за позовом Волинця. При цьому суд зазначає, що народний депутат просить визнати протиправною бездіяльність Кабміну в частині відсутності розпорядження про звільнення Тарасюка з посади члена НКРЕКП і просить зобов'язати Кабмін видати відповідне розпорядження.

Нагадаємо, що Валерія Тарасюка головою НКРЕКП було обрано в листопаді 2019 року. 29 жовтня Зеленський призначив Тарасюка тимчасовим членом НКРЕКП.