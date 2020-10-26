На систему Prozorro не було рейдерських атак

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про спробу рейдерської атаки на систему Prozorro.

Загрози безпеці електронної системи Prozorro немає і ніколи було, а сама система публічних закупівель разом із державним підприємством "Прозорро" на 100% належить державі. ДП "Прозорро" підпорядковується Кабміну.

Про це повідомляє пресслужба Prozorro.

Як зазначається у повідомленні, минулої п'ятниці в українських медіа з'явилась новина про розслідування Київською прокуратурою спроби рейдерської атаки на один із акредитованих майданчиків у системі публічних закупівель Prozorro. Зокрема, у публікаціях йдеться, що загрози роботі системи публічних закупівель Prozorro на теперішній час немає. Також деякі медіа поширили новину про те, що відбулася спроба рейдерської атаки на систему Prozorro.

Система Prozorro побудована за дворівневою системою: є центральна база даних та модуль аукціонів, які адмініструє ДП “Прозорро”. А є акредитовані приватні майданчики, які створюють користувацький інтерфейс та надають клієнтам підтримку. Власне, така розгалуженість системи якраз робить будь-які несанкціоновані втручання у електронну систему та базу даних неможливими.

Отже, майданчик, про який йдеться у публікаціях в медіа — це приватна компанія, яка серед іншого надає послуги з доступу до системи публічних закупівель Prozorro. Водночас вона не входить до Prozorro, не є одним із сайтів Prozorro. Ситуація від 2017 року, про яку повідомила прокуратура, жодним чином не стосується державного підприємства “Прозорро”, яке на 100% належить державі (Кабміну).

Отже, ані корпоративних, ані технологічних атак на систему Prozorro не було.

Нагадаємо, 23 жовтня правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно злочинної групи, яка намагалася незаконно заволодіти половиною частки у статутному капіталі майданчика ProZorro "Держзакупівлі.Онлайн".