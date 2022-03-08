Зеленський змінив голову Кіровоградської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Замість неї глава держави призначив Андрія Райковича, який був міським головою Кропивницького.

Про це йдеться в указах №115/2022 та №116/2022 від 7 березня, опублікованих на сайті президента.

Марія Чорна очолювала Кіровоградщину з травня минулого року. До призначення на посаду була директоркою департаменту агропромислового розвитку ОДА.

Андрій Райкович народився 7 квітня 1956 року у місті Таллінн в Естонії. Закінчив Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування. Інженер-електрик (1982), економіст (1995).

Очолював Долинський комбінат хлібопродуктів, з 1988 по 1990 – Долинський птахокомбінат. З 1990 по 2006 – директор, голова правління, голова наглядової ради Кіровоградського птахокомбінату.

З 2006 по 2015 – голова наглядової ради, генеральний директор акціонерного товариства "М'ясокомбінат "Ятрань".

25 жовтня 2020 року вдруге обраний на посаду міського голови Кропивницького.