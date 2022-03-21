У Чорнобильській зоні зафіксували п'ять пожеж, їх вдалося загасити

Кілька днів тому у Чорнобильській зоні зафіксували чотири-п'ять осередків горіння. Загасити їх вдалося досить швидко.

Про це заявив в. о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

"З приводу екологічного стану Чорнобильської зони можу підкреслити, що декілька днів тому ми фіксували там пожежі. Це було 4-5 джерел горіння. Дуже добре, що в короткі терміни вдалось локалізувати ці загоряння", – цитує керівника Міндовкілля агентство "Укрінформ".

За словами Стрільця, наразі у зоні відчуження є можливість локалізовувати осередки горіння і не допускати поширення пожеж.

Очільник Міндовкілля нагадав, що через захоплення Чорнобильської атомної електростанції російськими військами Україна втратила доступ до систем моніторингу радіаційного стану Чорнобильської зони. Він підкреслив, що наразі є доступ до одного посту моніторингу, який не зафіксував перевищення допустимого рівня радіації.

Як повідомляли, ЧАЕС була захоплена російськими військами ще в перший день війни – 24 лютого.

У неділю, 20 березня, було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної та евакуацію осіб, які перебували на території тимчасово загарбаної російськими військами станції.