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Мінкультури запустило платформу #МояВійна

Тут кожен українець може описати реальні факти та особисті переживання щодо війни, яку розпочала Росія.

Мінкультури запустило платформу #МояВійна
Фото: скрін сайту

В Україні запрацювала платформа #МояВійна - https://mywar.mkip.gov.ua.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Завдяки їй кожен українець може описати реальні факти та особисті переживання війни, розпочатої Російською Федерацією проти України, проти Демократії, проти Свободи та проти Людства", - пояснили в міністерстві.

Окрім тексту користувач може додати на сайт фото- або відеопідтвердження воєнних злочинів окупантів РФ.

"Усі кореспонденти проходять модерацію перед тим, як історія стане доступною на весь світ, щоб інші користувачі платформи були впевнені, що це пишуть реальні люди", - зазначили у відомстві.

Для користувачів розробили інструкцію, як готувати матеріали для розміщення на платформі: https://youtu.be/E-72fdjE46Q

Нагадаємо, Міністерство культури закликало збирати інформацію про зруйновані російськими окупантами об'єкти культурної спадщини в Україні. Фото- і відеодокази просять надсилати через сайт culturecrimes.mkip.gov.ua.

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