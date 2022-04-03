"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
"За межами розуміння": ЗСУ показали фото Ірпеня після окупантів
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупанти розстріляли трьох жителів Чернігівщини під час відступу

Усі троє проживали в Ніжинському районі. 

Окупанти розстріляли трьох жителів Чернігівщини під час відступу
Фото: facebook.com/cg.gov.ua

У Ніжинському районі російські окупанти розстріляли трьох жителів під час відведення своїх військ. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

За інформацією прокуратури 1 квітня російські військові розстріляли двох мешканців села Гайворон Дмитрівської громади. 2 квітня, на території лісонасаджень, між селами Гайворон та Шевченкове, знайшли тіло жителя села Веселе з вогнепальними пораненнями.

Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження. 

Нагадаємо, що росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова через морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також