Окупанти розстріляли трьох жителів Чернігівщини під час відступу

У Ніжинському районі російські окупанти розстріляли трьох жителів під час відведення своїх військ. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Чернігівську обласну прокуратуру.

За інформацією прокуратури 1 квітня російські військові розстріляли двох мешканців села Гайворон Дмитрівської громади. 2 квітня, на території лісонасаджень, між селами Гайворон та Шевченкове, знайшли тіло жителя села Веселе з вогнепальними пораненнями.

Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження.

Нагадаємо, що росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова через морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами.