У Харкові одна людина загинула, 18 поранені через обстріл окупантів

16 квітня Харків зазнав ракетного удару. Унаслідок чергової атаки окупантів загинула людина.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, інформує "Суспільне. Харків".

"Одна людина загинула, щонайменше 18 поранених унаслідок ракетного удару по Харкову 16 квітня", - сказав він.

Нагадаємо, що 15 квітня рятувальники Харківського гарнізону Держслужби з надзвичайних ситуацій здійснили 37 оперативних виїздів, 34 з яких - на ліквідацію пожеж, зокрема 27 пожеж, спричинених обстрілами.

15 квітня російські окупанти обстріляли житловий район Харкова. Унаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них 7-місячне немовля.